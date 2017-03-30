أوضحت مصادر رسمية، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن، ناقشت أمس خلال اجتماعها الدوري بمقر النادي عدة ملفات، أبرزها ملف التجديد مع الثلاثي التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق، ومواطنه اللاعب كارلوس فيلانويفا والكويتي فهد الأنصاري.
وينتظر أن تجتمع الإدارة مع الكويتي عبدالله جاسم وكيل أعمال الثلاثي خلال الأيام المقبلة لحسم الأمر رسميًّا، خاصة أن الثلاثي الذي وقع في عهد إدارة الراحل أحمد مسعود أبدوا رغبة في الاستمرار مع الفريق.
كما ناقشت الإدارة ملف المطالبات المالية للقضايا الخارجية، واعتمدت آلية تسديدها حسب الجدولة التي تم الاتفاق عليها مع المحامي الإسباني خوان كرسبو لجميع الدائنين، خلال زيارة وفد النادي المكون من رئيس النادي وأمين الصندوق والمحامي للقضايا الداخلية إلى سويسرا أخيرًا.
من جهة أخرى، جددت إدارة نادي نجران أوجاع الاتحاديين، عندما طالبت رسميًّا بالمبالغ المستحقة لهم من إدارة الاتحاد السابقة برئاسة إبراهيم البلوي، التي تمثل قيمة انتقال اللاعب عوض خريص والبالغة مليون و600 ألف ريال.
وأوضح مصلح آل مسلم رئيس نادي نجران لـ “الرياضية”: “لدينا مبلغ مستحق أقرته لجنة فض المنازعات، بمبلغ مليون و600 ألف ريال على الإدارة الاتحادية السابقة، ومن حق نجران الذي يعيش أوضاعًا مالية سيئة، أن يطالب بهذه المبالغ”.
وقال: “نقدر المطالبات المالية والمشاكل التي يمر بها نادي الاتحاد، وللأمانة فإن المهندس حاتم باعشن ونائبه عمر مسعود تجاوبا معنا بكل أريحية عند مقابلتي لهما، وكانا مرنين وهما من الأشخاص الذين كسبهم الوسط الرياضي السعودي، حيث وعدانا خيرًا بعد انتهائهما من القضايا الكثيرة الحالية، وسيكون هناك اجتماع حول هذا الشأن، وإن شاء الله تحل مشاكلنا ومشاكلهم جميعاً”.
ودية الوحدة
من جهة أخرى يواجه الفريق الأول لكرة القدم اليوم نظيره الوحدة على ملعب الأمير فيصل بن فهد الرئيس بنادي الاتحاد، ضمن برنامجه التحضيري المعد من قبل التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق خلال فترة التوقف الحالية.
وتدرب الفريق أمس تحت قيادة التشيلي سييرا، في غياب الكويتي فهد الأنصاري بعذر مسبق، والثلاثي الحارس عساف القرني وأحمد عسيري وفهد المولد بسب الإصابة، وتخلى فواز القرني حارس المرمى عن مركزه وشارك بفاعلية في مركز المحور خلال المناورة التي أجريت عقب نهاية التدريبات. وفي سياق متصل، عاد المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا للركض مجدداً على المستطيل الأخضر بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيراً، وخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية برفقة الجهاز الفني.
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