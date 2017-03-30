كشفت مصادر أن اللجنة المشكلة لدراسة قضية لاعب وسط النصر عوض خميس، ستوقع عقوبة الغرامة والإيقاف على اللاعب، وستوقع بنادي النصر عقوبة الإيقاف عن التعاقدات، مشيرة إلى أن نادي الهلال ليس بعيدا عن العقوبة كذلك.
وذكرت أن اللاعب ستوقع عليه عقوبة الإيقاف من أربعة إلى ستة أشهر وغرامة 300 ألف ريال وإعادة المبالغ التي استلمها من نادي الهلال، الذي وقع له قبل شهرين بعد دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ، مع إيقاف نادي النصر عن التعاقدات لفترتين مقبلتين.
وأضافت المصادر ذاتها وفقاً لـ “الرياض” أن الصورة النهائية الخاصة بتوقيع عقوبة على الهلال لم تتضح حتى الآن، مشيرة إلى أنه سيتبين ما إذا كان الهلال قد قدم للاعب مبالغ تفوق السقف الأعلى المحدد حسب لائحة الاحتراف، ما يعرضه للعقوبة أيضا.
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