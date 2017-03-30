يطلع الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تقرير الدكتور الجزائري جمال خليفة طبيب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، للإصابة التي لحقت بالمدافع ياسر الشهراني في العضلة الخلفية للفخذ.
واضطرته لعدم إكمال مباراة المنتخب السعودي الأول أمام العراق، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بروسيا ٢٠١٨، على أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية بعيادة النادي، للاطمئنان على موضع الإصابة والبرنامج العلاجي المناسب.وفق “الرياضية”.
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