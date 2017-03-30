أوضحت مصادر أن المحكم فهد بارباع رفض اختياره مقررا للمحكمين الأساسيين: نايف الشريف من جانب اتحاد القدم السعودي، والإماراتي صالح العبيدلي من جانب الأهلي، في قضية الحارس محمد العويس، حيث تقدم بخطاب رسمي إلى مركز التحكيم الرياضي الخميس الماضي، معللا خطوته بأنه سبق أن أبدى رأيه إعلاميا فيها، وبالتالي ليس من المنطق أن يضع نفسه طرفا.
وكان مركز التحكيم الرياضي قد اختار بارباع في سياق التنسيق الإداري لقضية النادي الأهلي ضد اتحاد القدم بخصوص قضية العويس.
يشار إلى أن اتحاد القدم السعودي، والأهلي اختلفا على اختيار المحكمين بعد اعتراض كل طرف على الآخر، عندما طالب الأول بالعبيدلي، فيما اختار الثاني بندر الحميداني، الأمر الذي تسبب في تأخير مرحلة البدء في جلسات التقاضي في البت في صحة العقد من عدمها.
يذكر أن الأهلي تقدم بشكوى لمركز التحكيم الرياضي ضد قرار لجنة الاحتراف في اتحاد القدم السعودي، التي ألغت العقد المبرم بين الطرفين بحجة عدم وجود تفويض لدى ماجد المرزوقي مدير الاحتراف في نادي الشباب بسبب مخالفته اللوائح وتوقيع اتفاقية مع الأول لانتقال العويس دون تفويض مجلس الإدارة له.
وكانت لجنة الاحتراف قد أصدرت بيانا سابقا أكدت خلاله أن الأهلي قدم طلبا لقيد محمد العويس في كشوف النادي من تاريخ 2017/1/18 وفق اتفاقية موقعة بين أحمد بامعوضة مدير الاحتراف في الأهلي مع ماجد المرزوقي مدير الاحتراف في الشباب، حيث تبين للجنة أنه فوض بامعوضة، إلا أن الشباب لم يفوض المرزوقي لتقرر بطلان اتفاقية انتقال العويس من الشباب للأهلي ورفض العقد المبرم، مع إيقاف المرزوقي موسما وغرامة مالية 300 ألف ريال استنادا للمادة (52/3) من لائحة الاحتراف، وإلزام نادي الشباب بإعادة أي مبالغ مالية تسلمها من الأهلي بموجب الاتفاقية الملغاة، وإرسال ما يثبت ذلك للجنة الاحتراف. وفق “الاقتصادية”.
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