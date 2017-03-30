تقدم اللجنة المكلفة بملف انتقال الحارس الدولي محمد العويس من الشباب إلى الأهلي، والتي يرأسها نائب رئيس الاتحاد ياسر المسحل، تقريرها خلال الساعات المقبلة إلى رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت، حيث استمعت في الأيام الماضية إلى أقوال كل الأطراف، رئيس نادي الشباب عبدالله القريني ومدير الاحتراف في النادي ماجد المرزوقي، وفي الأهلي رئيس النادي أحمد المرزوقي، واللاعب محمد العويس الذي استجوب لأكثر من ساعتين من قبل اللجنة والتي ركزت في أسئلتها للعويس على السيارة التي يملكها، والفيلا التي اشتراها مؤخرا، فيما تركزت أسئلتها إلى القريني على رسائل الواتس آب بينه وبين رئيس الأهلي والحساب البنكي الذي أودعت فيه التحويلات قبل إعادتها إلى المصدر.
فيما خصت لجنة التحقيق، مدير الاحتراف ماجد المرزوقي على الأسس القانونية التي فاوض بها الطرف الأهلاوي وهو لا يحمل تفويضا من قبل ناديه بالمفاوضات، كما جاء في البيان الشبابي. ويتوقع أن يخاطب اتحاد كرة القدم جهات أخرى ومن بينها البنوك حول التحويلات التي تمت بين الأطراف للوقوف على حقيقة الأمر، قبل إحالة القضية إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد للنظر في القضية التي سبق للجنة الاحتراف البت فيها بمنع تسجيل اللاعب في صفوف الأهلي، وتغريم مدير الاحتراف بنادي الشباب مبلغ 300 ألف ريال وإيقافه عن العمل سنة كاملة.وفق “المدينة”.
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