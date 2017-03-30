ثمن الاتحاد السعودي مبادرة 4 شباب حضروا مواجهة المنتخب السعودي مساء الأمس أمام المنتخب العراقي والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف وحيد، وحضر الشباب الأربعة وهم يرتدون ” تيشرتات” فرقهم ويضعون شعارات منافسيهم على رؤوسهم لنبذ التعصب الرياضي.
وغرد الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” بتغريدة قال فيها : ” أربع شباب ترجموا معاني الروح الرياضية وجسدوا قيمة التكاتف خلف المنتخب الوطني” .
ودعا المغردين للمساهمة في التوصل لهؤلاء الشباب والمساهمة في تكريمهم ” سفراء نبذ التعصب” وفق “عين اليوم”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج