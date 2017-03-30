وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) شكره للملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن، وللأردنيين عامة، على استضافتهم للقمة العربية.
وكتب الملك على حسابه الرسمي بـ “تويتر”: “كل الشكر للملك عبدالله الثاني ولكل الأردنيين على استضافتهم لقمة عربية ناجحة ستسهم بتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات وخدمة شعوبنا”.
يُذكر أن دولة الأردن كانت قد استضافت القمة العربية الـ28، والتي تناولت عددا من المواضيع، في مقدمتها الأزمة السورية والأزمة الليبية وإعادة الشرعية إلى اليمن. وفق “أخبار 24”.
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