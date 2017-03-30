أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالباحة، والقاضي بإلزام جامعة الباحة بإعادة 36 مليون ريال رسوم تقاضتها من 500 طالب مقابل دراستهم الماجستير.
وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات قرارها، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الجامعة حصلت على الرسوم بدون مسوغ نظامي، وهي بذلك خالفت أمراً سامياً يقضي بتحمل الدولة كافة تكاليف دراسة الطلاب.
وكانت جامعة الباحة رفضت تسجيل 500 طالب لدراسة الماجستير إلا بعد دفع رسوم بواقع 72 الف ريال لكل طالب، وحصلت من الطلاب ما جملته 36 مليون ريال، إلا أن المحكمة الإدارية بالباحة ألزمت الجامعة بإعادة الرسوم للطلاب، ما دفع الجامعة للاعتراض على الحكم لدى محكمة الاستئناف، التي أيدت قرار إدارية الباحة.
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