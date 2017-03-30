امتدح أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ما قامت به المواطنة فائزة الأحمدي مصورة مقطع الاعتداء على رجل أمن بكورنيش جدة.
وقال أمير مكة خلال تكريمه للأحمدي “بيض الله وجهك.. ترى أجمل ما سمعت كلمتك عن اللي يتفرجون.. والله إنها أجمل ما سمعت.. إنها أطربتني”.
يذكر أن مقطع فيديو صورته المواطنة أظهر اعتداء مجموعة أشخاص يركبون دبابات رباعية على رجل أمن بكورنيش جدة، حيث قام أحدهم بدهسه وحاول الآخرون فعل نفس الشيء، وقامت الجهات الأمنية بالقبض على المعتدين بتوجيه من أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، كما قام الأمير بتكريم مصورة المقطع ورجل الأمن.
وكانت المواطنة فائزة الأحمدي هاجمت بشدة المتجمهرين بسبب عدم مساعدتهم رجل الأمن ضد قائدي الدراجات النارية الذين اعتدوا عليه.
وفق “أخبار 24”.
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