أقامت كتابة العدل بمحافظة الدلم حفل تكريم رئيس كتابة العدل صاحب الفضيلة الشيخ حسن بن عبدالرحمن السميح بمناسبة تقاعده وهو على المرتبة الرابعة عشر ، بعد عمر مديد في خدمة الإدارة والوطن والمراجعين .
بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم رتل آياته الشيخ عبدالرحمن بن حسين ، ثم ألقى كلمة الموظفين الأستاذ سلمان العقيلي شكر فيها الشيخ حسن على ما قدمه طيلة السنوات ، وتمنى أن يكون مثالا يحتذى به من بقية العاملين بالادارة .
ثم ألقى الشاعر الأستاذ إبراهيم السبيت قصيدة ثناء وشكر واعتزاز لاقت استحسان الحضور .
ثم شارك عدد من الحضور بالقاء كلمات اتفقت على شكر الشيخ والدعاء له بأن يكون ماقدمه في موازين حسناته .
ثم قدمت العديد من الهدايا والدروع التذكارية للشيخ من الموظفين السابقين والموجودين والمنقولين لما يكنه محبي الشيخ له من ود وتقدير ، ثم اختتم الحفل بالصور التذكارية وتناول طعام العشاء .
كما نشكر مقدم الحفل الأستاذ خالد المطوع والذي تميز في تقديم الفقرات واطهار الحفل الخطابي بطابع جميل .
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