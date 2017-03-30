الحمد لله على ما قضى ببالغ الحزن والأسى انتقل الى رحمة الله الدكتور/ عبدالله بن ناصر بن عبدالله المطيويع الْيَوْمَ الخميس وسوف يصلى عليه غدآ الجمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج إنَّا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله.
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