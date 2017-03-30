انتقل الى رحمة الله تعالى الدكتور /عبدالله بن ناصر بن عبدالله سعد المطيويع صباح هذا اليوم الخميس بعد معاناة مع المرض لم يمهله طويلاً، وسيصلى على الفقيد عقب صلاة الجمعة 3 / 7 / 1438 هـ في جامع الملك عبدالعزيزبمحافظة الخرج وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الثليماء ويتقبل العزاء في منزل ( جدهم/ عبدالله بن سعد) في حي بن تركي شمال محطة الجباره .
للأتصال وتقديم واجب العزاء .
والد الفقيد / 0505901096
اخو الفقيد / 0509766665
“صحيفة الخرج اليوم ” تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهل وذوي الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
(( إنا لله وإنا اليه راجعون ))
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