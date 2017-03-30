أَوْضَحَ الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، أن وقت صلاة المغرب يخرج ويدخل وقت صلاة العشاء بغيبوبة الشفق الأحمر، مُبَيِّنَاً، أن الشفق يغيب في المملكة بعد غروب الشمس بمدة تتراوح من ساعة إلى ساعة و12 دقيقة.
وذكر “الخثلان” في كتابه “لطائف الفوائد”، أنه في تقويم “أم القرى” – مكة المكرمة – فقد جعل ما بين المغرب والعشاء ساعة ونصف طيلة العام من باب التوسعة على الناس، وعلى هذا ينبغي التنبيه على الناس، خَاصَّة النساء في البيوت.
وفق “تواصل”.
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