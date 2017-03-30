ذكر مصدر أن مشروعاً تقنيا سيُطلق قريباً، لربط المخالفات المرورية بين الجوازات والإدارة العامة للمرور والجمارك، بهدف تحصيل المخالفات المرورية من المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية.
وأضاف المصدر، وفقا لصحيفة “الوطن”، أنه سيُطلب من المخالف تسديد قيمة المخالفة قبل مغادرته أراضي المملكة، مبيناً أنه لن يتم إيقاف خدمات المخالفين ولكن ستُمنع المركبة المخالفة من الخروج من المملكة.
وأشار إلى أنه سيتم إدراج المخالفات السابقة المتوفرة في أنظمة المرور في بداية عمل النظام، ومنع خروج المركبات المخالفة من المملكة حتى سداد كل المخالفات، إضافة إلى تطبيق كل الإجراءات المترتبة من المخالفات كحجز السائق أو المركبة.
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