تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع بلاغ من أحد المواطنين يفيد بوجود مواطن خمسيني يعيش في العراء في منطقة الثغر بجدة لعدم وجود مكان يؤويه، إضافة لإصابته بعدد من الأمراض.
وباشر فرع الوزارة بجدة حالة المواطن، وتم نقله للمستشفى حيث أجريت له الفحوص الطبية اللازمة، ووفقاً لصحيفة “سبق” فقد نسقت الوزارة مع إحدى الجمعيات الخيرية بالمنطقة، لتوفير مسكن ملائم ليعيش فيه.
وأوضحت مصادر أنه تبين أن المواطن الخمسيني يصرف راتباً تقاعدياً، وهو غير متزوج، وأن عائلته تقطن في إحدى المحافظات الجنوبية.
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