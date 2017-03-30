احتال شاب باكستاني على قائد الطائرة التي كان يستقلها أثناء رحلة سفره إلى المملكة، مُدعياً وفاة زوجته؛ لإجبار الطائرة على الهبوط؛ حيثُ تبين بعدما نجحت حيلته أنه رغب في العودة لزوجته مرة أخرى، رافضاً استكمال رحلته للسفر إلى المملكة للعمل.
وبيّنت وسائل إعلام باكستانية، أن الشاب من بلدة “شيخوبورا” بإقليم لاهور، اشتاق لزوجته وشعر بالندم بعد انطلاق رحلته للعمل بالمملكة ليقرر العودة مرة أخرى إليها، موضحةً أنه أبلغ طاقم الطائرة أن زوجته توفيت؛ ما دفع قائد الطائرة إلى اتخاذ قرار بالهبوط والعودة إلى موقع الانطلاق تعاطفاً مع حالته.
وأوضحت المصادر أنه خلال التحقيق مع الشاب بشأن الواقعة اعترف الأخير بكذبه، مبيناً أنه تزوج منذ فترة قصيرة وأنه خلال رحلته المتجهة للمملكة بغرض العمل، اشتاق إليها واكتشف خطأه بالسفر إلى الخارج والابتعاد عنها، مقرراً إلغاء السفر والعودة إليها باختلاق خبر وفاتها.
وفق “أخبار 24”.
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