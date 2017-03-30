ردت أمانة مكة المكرمة على مقطع فيديو متداول وثقه مواطن، لعملية إزالة طبقة إسفلتية من أحد الشوارع بحي الشرائع بالعاصمة المقدسة، وإعادة رصفه مرة أخرى دون وجود مشروع توصيل أسلاك أو أي سبب استوجب حفره.
وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة عثمان مالي في تغريدات على صفحته بموقع “تويتر” رداً على ما جاء في مقطع الفيديو: “هذه حفرية لشركة الكهرباء وليس للأمانة علاقة بها ودورها هو إعطاء التصريح”.
وتابع مالي: “ما قامت به الشركة هو إعادة كشط الطبقة الإسفلتية لحفرية سابقة، وذلك لعدم قبول مختبر المواد بالأمانة بنتائج اختبارات الطبقة السابقة”، مضيفاً: “أجبر المقاول على إعادة السفلتة مرة أخرى، ولذلك ما قام به هو عملية كشط فقط بدون حفرية أو تمديدات.”
وفق “أخبار 24”.
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