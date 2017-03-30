كشف والد الطفل الذي قتل في محافظة هروب بمنطقة جازان الإثنين الماضي، تفاصيل الجريمة التي راح ابنه ضحيتها غدراً، مبيناً أن ابنه كان بصحبته أحد الأقرباء قبل ارتكاب الجريمة، وهو يخضع الآن للتحقيق مع مشتبه به آخر.
وأوضح والد الطفل وفقاً لـ”سبق”، أن الجريمة وقعت ظهراً، وأبلغه قريبهم الذي كان برفقة طفله بوقوع الجريمة؛ حيث عثر على ابنه غارقاً في دمائه داخل بناية قيد الإنشاء قرب منزلهم.
وأضاف أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط إثيوبي مشتبه به وأودعته التوقيف للتحقيق معه في الاتهام الموجه له، مشيراً إلى أن المتهم كان يحاول تغيير ملامحه عند ضبطه، فيما أفاد قريبهم في التحقيقات أن شخصاً إثيوبياً كان يلاحقهما وأفلت منه عندما اختفى القتيل، ولاتزال التحقيقات جارية.
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