أظهر مقطع فيديو حالة من الفوضى العارمة والازدحام وغياب النظام بين المسافرين بمطار أبها، وذلك بعد تعطل سير الأمتعة؛ ما دفع المسافرين للبحث وحمل الحقائب بأنفسهم بعشوائية.
وبيّن الفيديو تجمع عدد من المسافرين حول سير الأمتعة، وقيامهم بسحب الحقائب وبحث كل منهم عن حقيبته ومحاولة استخراجها من بين كم كبير من الحقائب.
فيما أوضح موثق الفيديو ويدعى عبدالله الشهراني وفقاً لـ “المواطن”، أنه كان أحد المسافرين على الرحلة القادمة من مدينة دبي إلى مدينة أبها أمس (الأربعاء)، مضيفاً أنهم انتظروا أمتعتهم لما يقارب الساعة رغم عناء السفر، واضطر بعدها المسافرون للبحث عن أمتعتهم يدوياً.
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