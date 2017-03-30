أزالت أمانة منطقة عسير تعديات لمسؤولين ورجال أعمال في أحياء محافظة أبها، فيما تعتزم مواصلة حملتها لإزالة بقية التعديات داخل المحافظة ضمن المرحلة الأولى قبل حلول شهر رمضان.
وبيّنت مصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن الأمانة أزالت قرابة نحو 2000 متر مربع تعديات بينها فيلا وأسوار ومزرعة تخص أحد المسؤولين بحي المنسك، كما شملت أسوار وغرف رجل أعمال في وادي شمسان.
بدوره، أوضح مدير إدارة الرخص والرقابة الشاملة بأمانة عسير المهندس عبدالعزيز الرمثي أن حملة الإزالة بدأت عقب انتهاء المهلة التي منحتها الأمانة لمرتكبي مخالفات التعدي، مبيناً أن الحملة لن تستثني أحداً مهما كان منصبه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج