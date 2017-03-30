شهدت محافظة الأفلاج مساء أمس (الأربعاء)، سقوط أمطار غزيرة وسيول بالطرق السريعة والأحياء؛ ما تسبب في سقوط بعض أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية على السيارات وإلحاق أضرار بالمباني.
وبيّن الدفاع المدني بالأفلاج وفقاً لـ”الجزيرة”، أن الفرق التابعة له باشرت سقوط جدار على طريق السيح وكذلك أعمدة إنارة قرب محطة شمال الأفلاج على عدد من السيارات، محذرةً المواطنين والمقيمين من الاقتراب من الأودية والشعاب وعدم الخروج من منازلهم إلا عند الضرورة.
بدورهم وثّق مواطنون من خلال مقاطع فيديو الأمطار والسيول التي ضربت طرق المحافظة، والتي استمرت لساعات متسببةً في صعوبة الحركة المرورية وتضرر السيارات والمباني منها.
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