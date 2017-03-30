تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر قيام أحد مضيفي الخطوط السعودية بالاعتناء برجل مسن وإطعامه بنفسه، على إحدى الرحلات الجوية.
وأظهر الفيديو، الذي لم يشر متداولوه إلى وقت تصويره، المضيف وهو يقف أمام مقعد رجل مسن، ليقوم بإطعامه لعدم قدرة ـ هذا المسن ـ على الاعتناء بنفسه، فيما كشف مغرد أن المسن باكستاني الجنسية والرحلة كانت متجهة إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
ولقي المقطع إعجاباً كبيراً من قِبل المغردين الذين ثمّنوا الموقف الإنساني الرائع لمضيف الخطوط السعودية، مشيرين إلى أن تصرفه يعبر عن الرحمة والإنسانية وحب الخير.
وفق “أخبار 24”.
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