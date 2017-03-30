أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، اليوم (الأربعاء)، عدم صحة ما نُشر مؤخراً من أخبار حول إقرار المجلس لنظام يسمح للمرأة بقيادة السيارة.
وقال المهنا إن جميع ما يُتداول في هذا الشأن غير صحيح، داعياً إلى التثبت من الأخبار المنشورة، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، لافتاً إلى أنه ورئيس المجلس لم يصرحا لأي وسيلة إعلامية حول هذا الموضوع.
كما أبدى المهنا استغرابه مما احتواه الخبر من معلومات مغلوطة، تشير – بحسب قوله – إلى عدم إلمام كاتبه بنظام المجلس.وفق “أخبار 24”.
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