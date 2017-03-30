لجأت فرق الدفاع المدني بمحافظة العلا في منطقة المدينة المنورة إلى وضع وسادة هوائية ضخمة؛ لإنقاذ مجموعة أغنام علقت فوق جبل.
وأظهر مقطع فيديو متداول قيام فرقة الدفاع المدني بوضع الوسادة الهوائية الكبيرة بين الجبل والتل المجاور له، ودفع الأغنام بعصا طويلة لتسقط نحو الوسادة، وسط حماسة صاحب الأغنام.
يذكر أن فرق الدفاع المدني في مختلف مناطق المملكة تبادر إلى الاستجابة لكل البلاغات حول احتجاز الحيوانات في أماكن خطرة، وقد أظهرت فيديوهات سابقة وثقها مواطنون حالات مشابهة.
وفق “أخبار 24”.
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