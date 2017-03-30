في تطور جديد في قضية الطفل جسار الذي تعرض لخطأ طبي هدد ببتر يده واضطر والده للسفر به إلى ألمانيا، اضطر الأطباء لبتر أصابع يده الخمسة بعد ذبولها تماماً، خلال عملية جراحية أجريت له صباح أمس (الأربعاء) في المستشفى الذي يعالج فيه بألمانيا.
وأوضح والد الطفل عوض السلمي أن الكشف الأوّلي على ولده أظهر تعرضه لخطأين طبيين؛ الأول حقنه خطأ في الشريان بدل الوريد، والثاني تشريح يده في المستشفى العسكري بجدة، وقرار الأطباء بعدها ألا حل لها إلا البتر.
وأشار السلمي وفقاً لـ “سبق”، إلى أن العملية التي أجريت لابنه استغرقت عدة ساعات، بترت خلالها أصابعه الخمسة وأزيل الجلد الذابل عن كفه، ومن المقرر أن تجرى له عملية تجميلية يوم الإثنين المقبل.
يذكر أن والد الطفل جسار ذي التسعة أشهر اصطحب طفله للعلاج في ألمانيا على نفقته الخاصة، قبل أن يعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تكفله بعلاجه على حسابه الخاص.
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