وثّق مقطع فيديو لحظة وقوع تصادم غريب من نوعه بين سيارتين من نوع “جيب” في مجرى سيول بأحد الأودية كاد يتسبب في انجراف إحداهما وسقوطها داخل الوادي.
وأظهر مقطع الفيديو، الذي لم يتبين مكان أو توقيت تصويره، سيارتي “لاندكروز وجيب نيسان” وقد شرع سائقاهما إلى اختصار الطريق عبر السير بالقرب من حافة مجرى سيول في أحد الأودية، إلا أن سقوط الأمطار تسبب في انعدام الرؤية ليصطدم أحدهما بالآخر وجهاً لوجه على حافة الوادي، فيما حاول أحد السائقين النزول للاطمئنان على سيارته خشية الانجراف والسقوط داخل الوادي.
وفق “أخبار 24”.
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