رصد مقطع فيديو قام بتصويره مواطن صباح أمس (الأربعاء) لحظة هرب مجموعة من طلاب ثانوية في البديعة بالرياض، عبر تسلق السياج الضخم على الجدار.
ووثق المواطن لحظة تسلق الطلاب للسياج، وتعلّق أحدهم، معبراً عن امتعاضه من المنظر ومطالبته إدارة التعليم بضرورة معاقبتهم، خصوصاً في ظل مشاهدة أطفال صغار لهم.
يذكر أن هذا يأتي بعد تحذيرات متكررة أطلقتها وزارة التعليم على لسان عدد من مدراء تعليم المناطق بعدم الغياب وضرورة الالتزام قبيل إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.
وفق “أخبار 24”.
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