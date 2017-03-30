برعاية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس مجلس إدارة معهد الأمير عبدالرحمن بن ناصر للبحوث والخدمات الاستشارية الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، تم توقيع مذكرة تعاون بين جامعة الأمير سطام ممثلة بمعهد البحوث والخدمات الاستشاريّة، وأكاديمية خبراء الإدارة، وقد وقع الاتفاقية عن الجامعة الدكتور/ مبارك بن عبيد الحربي عميد المعهد، وعن خبراء الإدارة الدكتور/ أحمد الزهراني المدير العام للأكاديمية، وكان ذلك صباح الاثنين بتاريخ 28 / 6 / 1438هـ الموافق 27 / 3 / 2017 م بالمدينة الجامعية بالسيح .
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي المعهد لمد جسور التعاون والتكامل مع القطاع الخاص في المجالات التي تتفق مع رسالة المعهد، وبما يحقق الأهداف المرسومة له، ومنها الشراكة مع أكاديمية خبراء الإدارة في مجالات التدريب المختلفة.
من جانبه عبر وكيل الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد عن شكره وتقديره لأكاديمية خبراء الإدارة على مبادرتهم بالتعاون مع المعهد في المجالات التدريبية المشتركة، متطلعا إلى أن تحقق هذه الاتفاقية الأهداف المرجوة منها .
وقد شكر عميد المعهد وكيل الجامعة الدكتور الحامد على رعايته توقيع هذه الاتفاقية، وعلى جهوده الحثيثة في دعم مسيرة المعهد، كما وجه شكره لأكاديمية خبراء الإدارة، متمنيا المزيد من العمل المشترك بينهما .
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