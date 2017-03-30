وجه سعادة مدير التعليم د . عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار قادة المدارس الثانوية في نظام المقررات بتنظيم زيارات طلابية للصف الثالث الثانوي للكلية التقنية بالخرج .
ضمن برنامج ( مهارات تقنية ) بواقع عشرين طالباً من كلّ مدرسة
وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من هذا البرنامج ومنها :
١- تزويد الطلاب بمهارات تقنية مختلفة في الحاسب والكهرباء وغيرها من التخصصات .
٢ – تزويد الطلاب بمهارات السلامة المهنية .
٣ – ربط الطلاب بسوق العمل المهني والتقني والأعمال الحرة .
٤ – اطلاع الطلاب على التخصصات المختلفة التي تقدمها الكلية
٥ – إكساب الطلاب مهارات وتجربة جديدة تعزز الوعي لديهم .
وقد قدم سعادة مدير التعليم شكره وتقديره لسعادة عميد الكلية التقنية بالخرج د . خالد بن عبدالله الحربي على تنظيم وإعداد هذا البرنامج مبدياً دعمه لأي شراكة تفعّل برامج التعليم والتعلم لأبنائنا الطلاب وفِي جميع المراحل الدراسية .
هذا وقد أعدت إدارة التعليم برنامجاً مجدولاً لزيارات طلاب مدارس نظام المقررات بواقع مدرسة واحدة كل يوم ثلاثاء من كلّ أسبوع حسب التنسيق المسبق من قبل الكلية التقنية وستستمر الزيارات بإذن الله حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني .
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