بدأ برنامج التكريم بورشة عمل تخللها عرض لأنواع الخط وتطبيق عملي لمهارات بعض الخطوط كخط النسخ والرقعة .. وكان نقاشاً وحوارا مع الطلاب عن مميزات كل خط وماينسبه من ظروف ، قام بتنفيذ الورشة التعليمية كل من الاستاذ/ ياسين محمد سلام . والاستاذ / عصام منصور زيان. من مدارس الجامعة الاهلية ، بعد ذلك تناول الطلاب وجبة الإفطار .
ومن ثم تم تدشين نادي الخط العربي من قائد المدرسة الاستاذ/ فيصل بن عبدالله البريقي والاستاذ / علي الوهيبي.مشرف التربية الفنية ، و إعلان انطلاقة موقع نادي الخط بالخرج على تطبيق تويتر kad_arbi@، وتم حث الطلاب على الإستفادة منه والمشاركة فيه لتنمية مهارات الخط ، تلا ذلك تكريم المعلمين المشاركين في التدريب و تكريم الطلاب بجوائز نقدية وعينية قيمة مقدمة من مدرسة ابن خزيمة الابتدائية ،بداية بالخمسة الآوائل ..ثم باقي الطلاب ، وفي ختام البرنامج هنأ قائد المدرسة الطلاب الفائزين بتحقيق الإمتياز والبراعة في الخط وتأكد وقوفها بجانبهم مستقبلاً في هذا المجال
كما شكر المدربين الكرام وإدارة مدرسة الجامعة الأهلية ورائد النشاط بالجامعة الأهلية على حسن تعاونهم في الإعداد والتجهيز ،و لكل المعلمين رواد النشاط بالمدارس والمعلمين المرافقين للطلاب .
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