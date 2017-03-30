عقدت شركة المراعي جمعيتها العامة الغير عادية مساء الأحد 27 جماد الآخرة 14328هـ الموافق 26 مارس 2017م في مدينة الرياض بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المساهين في الشركة، وتم خلالها التصويت على عدد من البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية. إضافة إلى إقرار توزيع الأرباح للمساهمين عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2016م بواقع 0.90 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدرة 720مليون ريال أي مايعادل 9.0% من رأس المال.
وتضمن لقاء مجلس الإدارة مع المساهمين حواراً مفتوحاً بين الجانبين عن الخطط المستقبلية للشركة والتحديات اللتي سوف تواجهها الشركة في الفترة المقبلة وأبرز الاستراتيجيات المعتمدة في هذا الجانب.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة المراعي صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد الكبير ” أننا قادرون بمشيئة الله على مواجهة تحديات الأعمال في العام الجديد” وأضاف” أن الشركة ووفقاً لاستراتيجيتها ستمضي قدماً في تطوير أعمالها ومنتجاتها على حد سواء، كما أن الشركة لديها خطط في الأنتشار في عدد من الدول المجاورة لتعزيز إستثماراتها”
و قدم الأمير سلطان بن محمد أجزل الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد، على دعمهم اللا محدود لشركات القطاع الخاص ما كان له أكبر الأثر على تطورها ونمائها.
جدير بالذكر أن شركة المراعي التي تأسست عام 1977م تعد أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم، وتم إدراجها كمساهمة عامة في سوق الأسهم السعودية في العام 2005م، وتصدر منتجاتها إلى دول الخليج وبعض الدول العربي عبر أسطول نقل يعد الأكبر في الشرق الأوسط.
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