أعلنت جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بمحافظة الخرج «جذا» عن فتح باب الانضمام إلى «مجموعة جذا التطوعية» لجميع الراغبين بالتطوع الخيري في ميدان رعاية ذوي الإعاقة، وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وحددت «جذا» العديد من المجالات التي يمكن للمتطوعين – من كلا الجنسين – الإسهام فيها، وجاء في مقدمتها: تعليم ذوي الإعاقة، تدريب ذوي الإعاقة، تدريب أسر ذوي الإعاقة، تدريب المتخصصين في مجال الإعاقة، الاستشارات لأسر ذوي الإعاقة، التعريف بأنشطة الجمعية، الندوات والمحاضرات، تنفيذ المعارض والمناسبات، العلاقات العامة والإعلام، إعداد التقارير أو تنفيذ التصاميم والأعمال الفنية.
وتهدف «جذا» من إطلاق مجموعتها التطوعية إلى تمكين الأشخاص المتمتعين بمهارات أو خبرات أو طاقات من مساندة ذوي الإعاقة وأسرهم، ونشر التوعية بذوي الإعاقة وشؤونهم على أوسع نطاق ممكن، وتنمية روح البذل والعطاء والترابط في أوساط المجتمع، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ، والإسهام في صقل المواهب وتكوين الشخصية العملية المؤهلة.
ويمكن للراغبين في الانتساب لـ«مجموعة جذا التطوعية» تعبئة الاستمارة الإلكترونية المطلوبة على الرابط التالي: https://t.co/sdVuxiHNPO
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