عقدت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ممثلة بقطاع الأعمال مؤتمر أمن المعلومات بالتعاون مع شركة ARBOR Networks العالمية، في الفترة 22 إلى 24 مارس 2017م في دبي، واستعرضت موبايلي أعمال من خلاله أحدث حلول وتقنيات أمن المعلومات وما يتعلّق بمكافحة هجمات حجب الخدمة”DDoS Attacks” بحضور نخبة من العملاء وكبار مسؤولي أمن المعلومات من شركة ARBOR Networks.
ويعتبر هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يجمع شركات مرموقة مثل ARBOR Networks بعملاء موبايلي أعمال ويهدف لتقديم عروض وتقارير تهدف إلى تطوير ورفع مستوى الأمن المعلوماتي في جميع القطاعات الحكومية والشركات.
وناقش مؤتمر موبايلي لأمن المعلومات الفرص والمخاطر والتهديدات الحالية التي تشهدها المملكة، كما تم تبادل وجهات النظر ووضع خارطة طريق للوصول الى أفضل حلول أمن المعلومات والتي تهدف إلى تلبية تطلعات واحتياجات المنشآت المستقبلية.
ومن جهته أكد رئيس تنفيذي أول للتخطيط الإستراتيجي والتسويق في قطاع الأعمال المهندس ماجد بن عبد العزيز العتيبي” تعدّ هجمات حجب الخدمة”DDoS Attacks” واحدة من أكثر التهديدات المعوّقة لعمل المؤسسات التي تقدم الخدمات الإلكترونية لعملائها حول العالم، وتحرص المؤسسات عادة على حماية أمن المعلومات لديها بشكل كبير وموثوق وتقدم موبايلي أعمال حلول مكافحة هجمات حجب الخدمة “Anti-DDoS” عن طريق الشبكات السحابية، حيث تعمل على حماية الخدمات الإلكترونية وأمن المعلومات للمؤسسات من خلال رصد ومراقبة وتحليل حركة مرور شبكة الإنترنت بشكل احترازي، الأمر الذي يبقي خدمات المؤسسة الإلكترونية متاحة لعملائها بشكل متواصل ودون انقطاع.”
يذكر أن قطاع الأعمال في موبايلي يقدم حلولاً متنوعة للقطاعين الحكومي والخاص تتمثل في حلول الإنترنت سواءً المتحرك عن طريق شبكة الجيل الرابع أو الثابت عن طريق شبكة الألياف البصرية وحلول أمن المعلومات واستمرارية العمل والتي تعمل على الحماية من الاختراق والهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى حلول تقنية المعلومات المتقدمة مثل الخدمات المدارة وخدمات جهاز لجهاز M2M والحوسبة السحابية ومراكز البيانات.
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