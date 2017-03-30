في يوم الأثنين الموافق ٢٨ / ٦ التقى فريق متوسطة أبي دجانة مع فريق متوسطة فيصل بن فهد في مباراة نهائي بطولة فهد المطوع المدرسية و انتهت المباراة بفوز فريق متوسطة أبي دجانة بكأس البطولة.
قامت إدارة المدرسة يوم الثلاثاء ٢٩ /٦ بالإحتفال بهذه المناسبة وتكريم الطلاب على هذا الفوز وذلك بحضور قائد المدرسة الأستاذ عبدالله التميمي و المشرف التربوي الأستاذ محمد العوبثاني و معلمي المدرسة .
وقد قدم قائد المدرسة شكره للأستاذ صالح بن حسين معلم التربية البدنية و أبنائه الطلاب على هذا الانجاز .
متمنين لمتوسطة أبي دجانة مزيدا من الإنجاز و التقدم .
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