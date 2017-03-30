رعى مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار المباراة الختامية على جائزة الاستاذ فهد المطوع للتميز الرياضي للمرحلة المتوسطة, حيث توج فريق متوسطة أبي دجانة بلقب البطولة بقيادة معلم التربية البدنية الأستاذ صالح آل عبدالعزيز بعد تغلبهم على فريق متوسطة الأمير فيصل بن فهد بقيادة معلم التربية البدنية الأستاذ خالد عبدالله المحسن.
المباراة انتهت بضربات الترجيح في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب أكاديمية آرتس فوتبول في مباراة شهدت مستويات أداء عالية ومستوى فني متقارب.
وتوج العبدالجبار الفريق الفائز بكأس البطولة والميداليات الذهبية, وتوج المركز الثاني بالميداليات الفضية, وتم تكريم المنظمين والمشاركين بالبطولة.
حضر الحفل مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي, ورئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ منصور السعيدان, ورئيس قسم التربية البدنية الأستاذ منصور العبيد, ومشرف التربية البدنية الأستاذ خالد الطمرة, مشرف النشاط الرياضي الأستاذ عبدالعزيز الشاهين, وعدد من قادة المدارس وإعلاميين وجماهير من التربويين والطلاب وأولياء الأمور والهواة.
وتم خلال الحفل الختامي للبطولة تكريم كبار الضيوف والحكام والإداريين، كما وزعت كؤوس هداف البطولة على اللاعب اسامه الخطيفي وأفضلل حارس مرمى محمد الدوسري.
الجدير بالذكر أن مباريات أمس الإثنين شهدت مستويات تنافسية شديدة بين الفرق التي خاضت تصفيات دوري الثمانية, حيث إلتقى فريق موسى بن نصير مع فريق ابن كثير, ليتأهل الأول لدوري نصف النهائي, وإلتقى فريق الأمير فيصل بن فهد مع فريق حسان بن ثابت ليخسر الأول المواجهة ويتأهل فريق حسان بن ثابت لدوري لنصف النهائي الذي أقصى فريق موسى بن نصير من البطولة.
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