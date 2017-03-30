في بادرة معنوية رائعة، وقف بعض رؤوساء أندية الدوري السعودية للمحترفين خلف المنتخب السعودي في مهمته المونديالية أمام منتخب العراق الذي خسر صفر – 1، بهدف سجله صانع الألعاب يحيى الشهري.
ووقف الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر، والأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس الهلال السابق، وعبدالعزيز التويجري رئيس نادي الرائد، وعبدالرحمن النمر نائب رئيس الهلال الحالي، إلى الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اتحاد القدم عادل عزت.
وفي ذات السياق، كسرت الجماهير السعودية التي ساندت المنتخب الوطني أمام المنتخب العراقي الرقم القياسي في عدد الحضور الجماهيري في المواجهات التي أقيمت على الملعب الجوهرة منذ افتتاحه في مايو 2014.وفق “عين اليوم”.
إذ بلغ عدد مساندي المنتخب السعودي لمواجهة الأمس (60153) مشجع، بينما كان أعلى رقم سجل الملعب في لقاء الاتحاد والهلال ببطولة الدوري عام 2015، حيث بلغ عدد الحضور يومها (60134) وبفارق عشرين مشجع فقط عن أمسية الثلاثاء.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج