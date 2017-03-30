تبادل المدرب الهولندي فان مارفيك ونجوم الأخضر، الضحكات قبل نهاية مباراة العراق ضمن تصفيات المونديال والتي كسبها الأخضر 1-صفر.
وتعود القصة إلى مارفيك الذي طلب من اللاعبين الاحتياطيين إجراء عمليات الإحماء رغم أن المدرب قد استنفد كافة أوراقه بعد زجه بكل من ناصر الشمراني ومحمد البريك وسلمان المؤشر.
وتبادل السهلاوي وهزازاي والرويلي وآل فتيل الهمسات والضحكات فيما بينهم بسبب عدم قانونية إجراء تغيير جديد، فما كان من مارفيك إلا أن ابتسم مع أفراده الذين اقتربوا من الوصول إلى الأراضي الروسية.
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