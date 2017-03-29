وقفت المساعد للشؤون التعليميةا لأستاذة شريفة بنت شعلان القرني ميدانيا على انضباطيّة حضور الطالبات من خلال جولة شملت عددًا من مدارس المحافظة ولمختلف المراحل ،يرافقها في هذه الجولة مساعدة مدير العلاقات العامة والإعلام أ. فاطمة بنت سعود العثمان ، مشرفة رياض الأطفال نورة الزهراني حيث قامت بجولة على الفصول في المدارس التي زارتها، وهي الروضة السادسة، الابتدائية ( ٣٩ ) ،المتوسطة العاشرة الثانوية التاسعة ، وتفقدت المرافق والفصول وشاركت الطالبات جزء من برنامجهن الدراسي ، مؤكدة على دور قائدات المدارس بغرس قيمة الانضباط لدى الطالبات والحد من حالات الغياب وتضافر الجهود من قبل جميع العاملات في المدرسة ..
وأشارت إلى ضرورة التعامل بجدية وحزم مع غياب الطالبات خلال هذا الأسبوع وتطبيق الأنظمة للحد من هذه الظاهرة، ورصد الغياب في برنامج نور أولا بأول.. وذكرت القرني أن معدل حضور الطالبات في المدارس بلغت نسبا عالية، وهو ما يبرهن نجاح خطة الانضباط الدراسي المرسومة من قبل تعليم الخرج..
واعربت القرني عن شكرها وتقديرها لقائدات المدارس المزارة على جهودهن للتقليل من ظاهرة الغياب في المجتمع المدرسي .
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