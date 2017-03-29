ضمن البرنامج الزمني لتحكيم جائزة المبتكرات العلمية تم اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٦/٢٩ تحكيم المبتكرات العلمية وعددها ٣٠ مبتكر منافس وذلك في مركز رعاية الموهوبات بمحافظة الخرج بواقع ١٤ حصه تحكيمية .
أعقبها اجتماع لجنة التحكيم النهائي وقد حظيت الطالبات المشاركات ولجان الجائزة اهتمام ورعاية رئيسة قسم الجودة الشاملة أ.سميره العتيبي وأ.هدى الرشيدي رئيسة قسم الموهوبات ومديرة مركز رعاية الموهوبات أ.دليل العتيبي ، وقد اتسمت أعمال اللجان التحكيمية بالتكاملية والتعاون والتفاعلية المثمرة .
وستستمر اعمال التحكيم ليوم الأربعاء ١٤٣٨/٧/١ حيث سيتم الإعلان النهائي للمبتكر الفائز هو يوم الخميس ١٤٣٨/٧/٢.
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