انتهت لجنة تقييم المدارس المعززة للصحة تقييمها لعدد من المدارس للعام ١٤٣٨/١٤٣٧ هـ وكان عددها ٢٣ مدرسة من مدارس محافظة الخرج والدلم ، حيث حصلت أغلب المدارس على أعلى النسب في المستويات الثلاث الذهبي والفضي والبرونزي . ونحن بدورنا نشكر جميع المدارس المشاركة في التعزيز على روح الحماس والدافعية في تنفيذ برامج الصحة المدرسية وزيادة الوعي الصحي لدى الطالبات .
وندعو جميع المدارس إلى المشاركة في هذا البرنامج الوزاري الهادف وسوف يتم الإعلان عن المدارس الحاصلة على المستويات الثلاث في وقت لاحق ..
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