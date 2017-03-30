لاقت تغريدة عضو شرف نادي الهلال السعودي الأمير عبدالرحمن بن مساعد على موقع التواصل الإجتماعي تويتر حول دعمه ومساندته للمنتخب السعودي في مباراته أمام العراق استحسان متابعيه على تويتر.
وكان الأمير بن مساعد قد غرد أمس قائلًا: “كلنا خلف الأخضر غدًا..يارب وفقهم ..سأكون من ضمن مشجعيه في ملعب الجوهره إن شاء الله”.ليفاجأ الأمير برد مغرد عراقي على تغريدته قائلاً: ” بيكم خير تعالو لعبو بلعراق”. فرد عليه بن مساعد قائلاً: “الله يحفظك ويحفظ العراق..العبوا انتم اولًا في العراق!”.وتداولت الجماهير الرياضية تغريدة الأمير مبدين إعجابهم برده الذين وصفوه بـ المفحم على المغرد العراقي.وفق “المرصد”.
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