رعى مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار صباح اليوم اللقاء التعريفي للتأمين الإختياري لمنسوبي وزارة التعليم الذي عقد في مسرح إدارة التعليم بحضور مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي وعدد من المشرفين والمعلمين.
إنطلق اللقاء بشرح لمدير فرع الرياض لشركة الخليج لوساطة التأمين أ. عماد حسين القاسم عرج خلال الجلسة على تعريف شامل بالتأمين ومزاياه وشروطه وطريقة الاستقطاع لسداد قيمة الوثيقة, موضحا أن التأمين لمنسوبي وزارة التعليم يمكن طلبه من خلال نظام فارس, وبمجرد الطلب تصبح الوثيقة سارية وتبدأ الأقساط لمدة 11 شهراً ويتم تحصيل قيمة شهرين في الشهر الأول من بدء الطلب ولا يمكن التراجع عنه حتى تنتهي السنة.
وعرج خلال الجلسة على أسعار الباقات ومزاياها والمستوصفات التي تم التوقيع معها في الخرج والرياض مع وجود أكثر من ألف مستوصف ومستشفى حول المملكة, مشددا على أن الوثيقة لا تقوم بتغطية إصابات العمل ولا تغطي بعض المخالفات وعمليات الإحتيال على التأمين من خلال بعض الممارسات الخاطئة.
وفي ختام الجلسة قدم العبدالجبار شكره وتقديره للحضور ولوحدة المبادرات النوعية على ترتيب اللقاء التعريفي والاستديو التعليمي على نقل اللقاء بالبث المباشر, مؤكداً أنه في ظل مبادرات التطوير والتحسين التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة الهداف إلى الارتقاء وتحقيق الكفاءة في الأداء والجودة في الخدمات والمنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أتت مبادرة التأمين الصحي الاختياري والتي أطلقها معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بهدف إتاحة الفرصة لمنسوبي الوزارة الذين هم على رأس العمل من الكادر التعليمي والإداري وأسرهم للاستفادة من خدمات التأمين الصحي الاختياري الخاضع لضوابط وأحكام مجلس الضمان الصحي والحصول على سعر منافس في سوق التأمين الطبي وبخدمات طبية خاصة لمنسوبي التعليم, وتقوم على رعاية صحية نوعية لمنسوبي الوزارة وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية المناسبة بأسعار منافسة بحول الله ستتولى المبادرات والمشاريع بوزارة التعليم سعياً إلى بناء منظومة تعليمية تربوية متكاملة تلبي احتياجات الجميع من منسوبيها وطلبتها وجميع المستفيدين.
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