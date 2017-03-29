دشن سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور/عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار بعد ظهر اليوم الثلاثاء معرض فطن بالمتوسطة الثانيه عشر والذي اقامته المدرسه بهدف تنمية مهارات الطالبات الشخصيه والاجتماعيه في إطار تعاليم الدين الإسلامي وقد تجول سعادته في أرجاء المعرض وأركانه كما شاهد عرضاً مرئياً اعدته المدرسه بهذه المناسبه وفي نهاية الزياره عبر سعادته عن شكره وتقديره لقائدة المدرسه الأستاذةنورةالدوسري ومنسقة برنامج فطن الأستاذة منيرة العويس والهيئه التعليمية والإدارية بالمدرسة على ماقاموا به من جهود مميزة في سبيل تفعيل برنامج فطن بالمدرسه. وقد حضر التدشين كل من المساعد للشؤون التعليميه رئيس اللجنه التنفيذيه لبرنامج فطن الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي والمستشار التعليمي الأستاذ أحمد بن صبار العنزي ومشرف امانة التعليم الأستاذ عمر بن عبدالعزيز الخويطر والمستشار الإداري الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن الدوسري ومنسق برنامج فطن ومشرف وحدة شراكة المدرسه مع الاسره والمجتمع الأستاذ فهد بن راشد المياح ومشرف الأمن والسلامة المدرسيةالأستاذ محمد بن سعيد القصمول ومدير مكتب مدير التعليم الأستاذ ناصر الحقباني وسكرتير مدير التعليم الأستاذ صالح الغامدي .
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د.العبدالجبار يدشن معرض فطن في المتوسطة الثانية عشرة
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