نشرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) صور الإرهابيان القتيلان بالإضافة للمقبوض عليهم في عملية مداهمة مزرعة العوامية، التي أدت لمقتل اثنين والقبض على 4 آخرين.
وأعلنت الداخلية مقتل محمد طاهر محمد النمر، ومقداد محمد حسن النمر، فيما تم القبض على 4 أشخاص وهم، عبدالرحمن فاضل عبدالله العبدالعال، ومحمد جعفر عبدالله العبدالعال، وجعفر محمد الفرج، ووصفي علي مكي القروص.
وكانت الداخلية قد أعلنت في بيانٍ لها أن قوات الأمن داهمت صباح أمس الثلاثاء مزرعة تستخدمها العناصر الإرهابية في الإعداد والتخطيط شمال العوامية، فتعرضت قوات الأمن لإطلاق نار من مزرعة مجاورة، فتم التعامل مع مصدر النيران وتبادل إطلاق النار معهم، ما أدى لمقتل إرهابيين والقبض على 4 آخرين.وفق “أخبار 24”.
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