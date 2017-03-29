كشف وزير الخارجية عادل الجبير، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجّه الدعوة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لزيارة المملكة في شهر أبريل المقبل.
وأوضح الجبير، في تصريح صحفي عقب لقاء خادم الحرمين مع الرئيس المصري في مقر انعقاد القمة العربية بالأردن، أن الرئيس المصري قبِل هذه الدعوة من خادم الحرمين الشريفين.
وأضاف أن الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي أكدا خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين في جميع المجالات.وفق “أخبار 24”.
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