كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم (الأربعاء)، عن توجه الوزارة لإنشاء مصنع للألواح الذكية، وذلك عقب توقيعه مبادرة التحول نحو التعليم الرقمي “بوابة المستقبل”، بين الوزارة وشركة “تطوير” لتقنيات التعليم.
وأوضح الوزير أنه يتوقع أن تتوقف الوزارة عن طباعة الكتب الدراسية بعد حوالي عامين أو ثلاثة، على أن يتم تطبيق مشروع التعليم الرقمي، خلال السنة الأولى على 150 مدرسة، والسنة الثانية على 1500، ويشمل في السنة الثالثة جميع مدارس المملكة، لتتحول إلى بيئة رقمية تفاعلية.
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 1.6 مليار ريال لجميع مراحل المشروع ضمن إحدى المبادرات المهمة في برنامج التحول الوطني 2020، بهدف التحول من التعليم الحالي إلى التعليم الرقمي الذكي، مع العمل على تدريب المعلمين والمعلمات على استخدام كافة امتيازات التقنية وعناصرها الأساسية.وفق “أخبار 24”
وأشار إلى أن البنية التحتية للمدارس تحتاج إلى تطوير كبير، وهذا جزء من عمل الوزارة وشركات تقنيات التعليم فيما يتعلق بخدمات الإنترنت المتوفرة في المدارس، أو بالتجهيزات الموجودة حالياً .
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