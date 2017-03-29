وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الرياض مساء اليوم (الأربعاء)، عقب زيارة لمملكة الأردن، ترأس خلالها وفد المملكة إلى القمة العربية الثامنة والعشرين.
واستقبل خادم الحرمين الشريفين، عند وصوله مطار قاعدة الملك سلمان بالقطاع الأوسط، برفقة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض، والأمير محمد بن نايف ولي العهد، وعدد من الأمراء.
كان خادم الحرمين الشريفين قد غادر العاصمة الأردنية عمّان اليوم، وكان في وداعه الأمير فيصل بن الحسين، وعددٌ من كبار المسؤولين الأردنيين، وسفير خادم الحرمين لدى الأردن.وفق “أخبار 24”.
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