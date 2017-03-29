كشفت شركة سامسونج اليوم (الأربعاء) عن هاتفها الجديد “جالاكسي إس 8″، وذلك بتقنيات مميزة تشمل شاشة ذات تصميم مبتكر.
وطرحت “سامسونج” “إس 8” بإصدارين لهما شاشتان بحجمين مختلفين، “جالاكسي إس 8″ بشاشة 5.8 بوصة، و”جالاكسي إس 8 بلس” بشاشة 6.2 بوصة، وتتميز الواجهة بعدم وجود حواف معدنية على طرفي الشاشة.
كما تتضمن الميزات المساعد الشخصي الجديد Bixby، الذي يشبه نظيره “Siri” في آيفون، والذي يستخدم في نظامه الكاميرا والصوت ليتعرف على ما يُطلب منه بسهولة أكبر، كما يمكنك طلب التصوير وإرسال الصورة منه إلى شخص مباشرة.
وتتضمن خواص الجوال الجديد كاميرا 12 ميجابيكسل، وتقنية التعرف على الوجوه، وماسح القزحية والبصمة، ووجود ميزة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم تكنولوجيا الواقع الافتراضي، كما أنه مقاوم للماء والغبار.
وأكدت الشركة في الحفل الذي أقيم اليوم لتدشين الجهاز أنه سيتم طرحه في الأسواق في 21 أبريل، على النطاق العالمي، على أن يتوفر عربيا بعد ذلك بأسبوع.
وفق “أخبار 24”.
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