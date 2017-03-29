وجه المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، شكره للمواطنين والمقيمين الذين يحرصون على توثيق المخالفات المرورية وتصويرها، مؤكداً أن إدارة المرور تحرص على متابعة ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مواد تتعلق باختصاصها والتفاعل معها بما يستوجبه الموقف.
وتعليقاً على حادثة تعمد سائق إحدى الشاحنات صدم سيارة على طريق الملك فهد بالرياض ودفعها لعدة أمتار، أكد العقيد الربيعان أن الحادثة “لن تمر مرور الكرام”، بغض النظر عن الجزاءات المرورية التي ستُفرض على السائق أو الحق الخاص الذي سيؤخذ منه لصاحب السيارة المتضررة.
وأضاف أن مرتكبي مثل هذه الأفعال ترفع إدارة المرور بشأنهم للجهات ذات الاختصاص بطلب إبعادهم عن المملكة ومنع عودتهم مرة أخرى، موضحاً أن تعمد صدم الآخرين يعد عقوبة جنائية تتدخل فيها الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام.
ودعا الربيعان، خلال مداخلة هاتفية على قناة “المجد”، مصوري المخالفات إلى الحرص على توثيق البيانات الخاصة بمرتكبي المخالفة بذكر مكان وقوعها ورقم لوحة المركبة المخالفة أو أي معلومات أخرى تساعد الجهات الأمنية المختصة على مباشرتها وضبطها بسرعة.وفق “أخبار 24”.
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