استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الأربعاء) على هامش القمة العربية، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وناقش خادم الحرمين الشريفين مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الأخوية بين المملكة وجمهورية العراق وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات العلاقة بجدول أعمال القمة العربية.
حضر اللقاء وزير الخارجية عادل الجبير، الذي كان قد زار العراق قبل شهر تقريبا وقابل العبادي ووزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، بالإضافة إلى حضور وزير الدولة إبراهيم العساف، ووزير الدولة عصام بن سعيد، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء العراقي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج